PSG : Neymar, Mbappé, Marquinhos, le point complet sur le groupe de Tuchel avant le choc face à l'OM

À la veille du Classico, face à l'OM, au Parc des Princes, les supporters des Rouge et Bleu demeurent toujours dans l'expectative. Ces dernières semaines, le PSG a été touché par une vague de cas positifs à la Covid-19. Sept joueurs, et pas des moindres (Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi), ont été contaminés par le virus. Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur l'effectif de Thomas Tuchel.

Neymar et Navas pourraient postuler à une place dans le onze

Battu sur la pelouse de Bollaert, par un valeureux RC Lens (1-0), les hommes de Thomas Tuchel voudront réagir face à l'ennemi héréditaire. Pour cela, le technicien allemand pourrait compter sur Neymar et Di Maria. Selon le quotidien, les deux fantastiques pourraient postuler à une place de titulaire. Dans les cages, Keylor Navas devrait également tenir sa place. "Le gardien costaricain et l’attaquant brésilien ont participé à l’entraînement collectif ce vendredi, explique le Parisien. Techniquement Neymar et Navas auraient même pu reprendre face à Lens, jeudi soir, vu que l’apparition des symptômes liés à la maladie a été détectée chez eux le 27 août dernier. Mais le risque aurait été trop grand pour deux joueurs qui n’avaient effectué aucun entraînement collectif avant le déplacement dans le Nord."

Deux autres éléments seraient présents dans le groupe appelé par Thomas Tuchel d'après le média. "Angel Di Maria et Leandro Paredes sont attendus ce samedi à l’entraînement avec leurs coéquipiers. Les deux Argentins en auront également terminé avec leur quatorzaine, mais pour eux le délai sera très court puisqu’ils n’auront bénéficié que d’une séance complète plus le réveil musculaire dimanche matin au camp des Loges."

Aucun espoir pour Mbappé, Icardi et Marquinhos

A contrario, la messe est dite pour Mbappé, Icardi et Marquinhos. "En revanche, l’affaire semble entendue pour Icardi et Marquinhos. Sauf énorme surprise, ces deux-là, eux aussi positifs au coronavirus, seront hors délai pour affronter l’Olympique de Marseille. Idem pour Mbappé."

Contraint de céder sa place lors de la défaite face à Lens, en raison d'une douleur à une cheville, Presnel Kimpembe demeure incertain pour l'affrontement face à Marseille selon RMC. Dans tous les cas, le staff du PSG ne veut pas précipiter le retour des absents. Ce samedi, à 15h30, Thomas Tuchel fera le point en conférence de presse sur les forces en présence.