PSG : Neymar, Messi, Donnarumma... Les 3 héros et les stats folles de la victoire face à Brest

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Neymar continue dans la lignée de son début de saison XXL

Auteur de son 110e but en cinq ans sous les couleurs du PSG, Neymar est désormais passé devant Pauleta (109 buts) ne laissant plus que Zlatan Ibrahimovic (156), Kylian Mbappé (180) et Edinson Cavani (200 buts) devant lui. Avec son 8e but en 7 journées de Ligue 1 (un record pour un joueur du PSG!), le Brésilien a confirmé qu'il marchait sur l'eau en ce début de saison. Son enchaînement contrôle – reprise croisée pour tromper Marco Bizot est sublime.

🇧🇷 Neymar devient le 1er joueurde l'histoire du PSG à inscrire 8 buts après 7 journées de L1. #PSGSB29 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) September 10, 2022

Messi est redevenu un extraterrestre... sauf face au but

Meilleur passeur d'Europe en 2022 (17 passes), Lionel Messi a confirmé sa forme étincelante de ce début de saison. La Pulga s'amuse avec le ballon, enchaîne les louches d'une précision chirurgicale mais connait aussi une incroyable malchance face au but. Contre Brest, le septuple Ballon d'Or a trouvé Kylian Mbappé, Marco Bizot et le poteau sur sa route. Une stat est d'ailleurs assez cruelle sur son manque de réussite incroyable en Ligue 1. Celle-ci :

🇦🇷 Lionel Messi a touché plus souvent les montants (13) qu'il n'a inscrit de buts (9) en @Ligue1UberEats. #PSGSB29 — Stats Foot (@Statsdufoot) September 10, 2022

Donnarumma, le penalty arrêté qui change tout !

Si le PSG n'est pas parvenu à se mettre à l'abri du fait de la prestation XXL de Marco Bizot, de la malchance de Lionel Messi et du manque d'adresse passager de Kylian Mbappé (imprécis dans le dernier geste ce samedi), Brest aurait pu faire un hold-up grâce au penalty sifflé contre Presnel Kimpembe pour une faute sur Noah Fadiga (70e). C'était sans compter sur Gianluigi Donnarumma, auteur d'un arrêt exceptionnel sur le penalty d'Islam Slimani (71e). Sur la fin, lorsque les Bretons ont joué crânement leur chance, l'Italien a été grand.