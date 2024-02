PSG : Neymar met un énorme tacle à l'un de ses remplaçants à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Poussé vers la sortie l'été dernier par la direction du PSG, Neymar n'en finit plus de régler ses comptes avec ses anciens coéquipiers. Mais jamais directement, toujours via des likes à des commentaires acides sur les réseaux sociaux. Il y a quelque temps, c'est ce qu'il avait fait quand un journaliste brésilien avait dénigré Kylian Mbappé et son influence jugée néfaste. Ce mercredi, c'est au tour d'Ousmane Dembélé de prendre cher...

Neymar a marqué plus de buts au PSG cette saison que Dembélé

Un supporter a rappelé que depuis le début de la saison, Neymar avait marqué plus de buts pour le PSG (2) qu'Ousmane Dembélé (1). Une façon d'appuyer là où ça fait mal pour l'international français, dont la maladresse dans le dernier geste a même été moquée par Kylian Mbappé. Cette attaque contre son remplaçant à Paris n'est en tout cas pas anodine. Neymar n'a pas digéré de s'être fait "virer" l'été dernier...

📲 Neymar Jr on Instagram on his comparison with Dembele 😂 pic.twitter.com/NdKPAQbcwM — 𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐄𝐫𝐚 (@harryfcb21) February 28, 2024

