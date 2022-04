PSG : Neymar ne calme surtout pas le jeu avec les Ultras

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Neymar pris en grippe par une bonne partie des Ultras parisiens, ce n'est pas nouveau. En revanche, ce que l'on sait désormais, c'est que ça risque de durer. Car de toute évidence, le Brésilien n'a aucune envie que les relations s'apaisent. Témoin, ses propos tenus hier soir à ESPN, alors que le club de la capitale fêtait son dixième titre de champion de France sans ses supporters, toujours en grève.

"Ce fut une saison longue et difficile avec tout ce qu'il s'est passé. Mais aujourd'hui, on a réussi à gagner le championnat, c'était vraiment important pour nous. Maintenant, nous avons besoin de respirer, de calmer nos esprits, ce qui est le plus important. Le public qui quitte les gradins ? C'était surréaliste. Les Ultras qui me sifflent ? Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans de contrat"

Pour résumer Le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, déjà pas en odeur de sainteté dans la tribune Auteuil du Parc des Princes, en a remis une couche sur les Ultras du club. Les relations ne risquent pas de s'améliorer dans les prochaines semaines.

Benjamin Danet

Rédacteur