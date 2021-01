PSG : Neymar offre un premier chantier périlleux à Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Blessé à la cheville lors du dernier PSG – OL (0-1) en décembre, Neymar Jr s'apprête à faire son retour au PSG. Un retour sous la coupe d'un nouvel entraîneur puisqu'entre sa sortie du terrain et aujourd'hui, Thomas Tuchel a laissé sa place à Mauricio Pochettino. Pour Michaël Landreau, la gestion du cas Neymar est l'un des premiers gros enjeu du mandat du technicien argentin.

Donner les clés à Neymar ou l'inclure dans un projet collectif ?

Sur le plateau du CFC samedi soir, l'ancien gardien a développé son point de vue : « Pour moi, la clé c’est Neymar. Parce qu’en fait, Neymar fait ce qu’il veut depuis plusieurs semaines. Autant Kylian Mbappé, à mes yeux et on peut penser autrement, est beaucoup plus dans un collectif que Neymar. Et là, on ne peut pas tricher. L’enjeu pour Mauricio Pochettino ça va être de gérer Neymar ».

Sur ce même débat, relayé par Canal-Supporters, l'ex-défenseure parisienne Laure Boulleau a livré son ressenti, estimant que c'était à Neymar de s'inclure dans le nouveau projet du coach et non à Pochettino de se plier aux choix de sa star : « La clé va être dans le projet collectif qu’il va mettre en place. Il ne faut pas qu’il se repose sur ses stars et qu’il réussisse à convaincre de créer une identité collective à cette équipe pour qu’elle coure ».