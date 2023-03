PSG : Neymar out pour le Bayern, Galtier zappe Hakimi et ne fera aucun cadeau au FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Suite au point médical du PSG, le verdict est tombé pour Neymar. « Je pense qu’il sera forfait face au Bayern Munich, a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse. Par ailleurs, je ne répondrais à aucune question concernant Achraf Hakimi au niveau extra-sportif. Il s’est entraîné pour être disponible face au Bayern, on va le gérer normalement. » Si Renato Sanches, après sa lésion aux ischios jambiers, reprendra l’entraînement avec le groupe la semaine prochaine, le coach du PSG mettra sa grosse équipe face au FC Nantes demain au Parc des Princes (21h).

« Il me semble très important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire en championnat mais aussi parce qu’il n’y pas la possibilité de faire une énorme rotation à cause des absents et des suspendus, a reconnu Galtier. C’est un match important. On a été très sérieux dans la préparation du match. »

Proche d’Antoine Kombouaré, Galtier connaît les qualités du FC Nantes. « Les Nantais ont réalisé une vraie performance contre Lens, c’est une bonne équipe de notre championnat. En L1, ils restent sur des contre-performances mais Nantes va jouer avec ses qualités, avec beaucoup d’engagement et d’atouts sur le plan offensif, a-t-il poursuivi. Le match le plus important est toujours le prochain dans ma tête et j’ose espérer que les joueurs n’auront pas le match contre le Bayern dans un coin de la tête. »

