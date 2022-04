PSG : Neymar part au clash avec Daniel Riolo, passe d’armes musclée !

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

Le PSG a rassuré dimanche en s’imposant largement contre le FC Lorient (5-1). Après avoir essuyé une lourde défaite à Monaco avant la trêve internationale (0-3), les hommes de Mauricio Pochettino ont rectifié le tir. Notamment Neymar, transparent en Principauté et auteur d’un doublé devant les Merlus.

L’attaquant brésilien (30 ans) n’a pas hésité à répondre aux rumeurs lancées par Daniel Riolo au sujet d’un état d’ébriété constaté récemment au Camp des Loges. « J’étais bourré voilà pourquoi c’est passé… comme ils disent », a-t-il glissé avec ironie sur son compte Instagram. Titillé par des supporters du PSG à ce sujet, Riolo n’a pas manqué de répondre aussi sèchement.

« Nombre conséquent de tweets à la gloire de Neymar après un match contre Lorient. Ce public là, c’est le public que vise Amazon, Infantino, les fonds d’investissements…. Ça vise l’ignorance... Être mauvais contre le Real et bon contre Lorient ça n’a aucun rapport, a-t-il tweeté. La seule réponse valable, c’est quand il fera plus de 50% des matches, qu’il sera bon en LDC et qu’il s’entraînera correctement… Là, c’est un joueur que plus personne ne veut à part une poignée de faux supporters du PSG à la tête vide… Donc sa réponse franchement ….. minable. » C’est dit !

Pour résumer Auteur d’un doublé et d’une prestation rassurante avec le PSG contre le FC Lorient dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), l'attaquant brésilien Neymar (30 ans) n’a pas pour autant convaincu Daniel Riolo.

Bastien Aubert

Rédacteur