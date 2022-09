PSG : Neymar parti pour un phénoménal record à Nantes ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Au vu du début de saison du PSG, le FC Nantes peut logiquement être inquiet. Et espérer, comme Antoine Kombouaré le disait en conférence de presse, rêver le plus longtemps possible. Autre certitude, Paris va pouvoir compter sur son artiste brésilien, Neymar, auteur, lui-aussi d'un exceptionnel début de saison. Et si il fallait s'en prouver, regardez la statistique ci-dessous, donnée par Opta. Neymar, ce soir, en cas de but à la Beaujoire, pourrait véritablement marquer les esprits. Précision, de taille, le Ney débutera la rencontre sur le banc de touche. 10 - Neymar a marqué lors de chacun de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues (3 buts pour le Brésil et 11 pour le PSG), plus longue série de sa carrière. Injouable. pic.twitter.com/3tHPe39HIz — OptaJean (@OptaJean) August 31, 2022

Pour résumer Ce soir, à 21 heures, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur le terrain du FC Nantes. A cette occasion, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, pourra une fois encore compter sur les coups de génie du Brésilien Neymar.

Benjamin Danet

Rédacteur

