PSG : Neymar pourrait attaquer le club, al-Khelaïfi contre-attaque

De nouvelles informations sont tombées ce vendredi sur les multiples affaires qui concernent le PSG et son président, Nasser al-Khelaïfi. La première, c'est que, concernant le transfert de Neymar en 2017, pour lequel la justice française cherche à savoir si l'Etat a fait un cadeau fiscal, le Brésilien pourrait se retourner contre le club en cas de fraude avérée ! En effet, c'est lui qui a payé sa clause libératoire de 222 M€ avant de se faire rembourser par le PSG. Si le club a bénéficié d'une quelconque ristourne, il peut s'estimer lésé...

Les avocats de NAK ont rédigé un communiqué

Par ailleurs, les avocats de Nasser al-Khelaïfi ont décidé de porter plainte pour violation du secret de l'enquête après avoir vu plusieurs informations fuiter dans les médias ces derniers jours : "Nous déplorons les violations, orchestrées, orientées, parcellaires et tronquées, du secret professionnel, du secret de l'enquête et du secret de l'instruction qui n'ont pour seul objectif que de travestir la réalité des faits et de faire pression sur la justice et sur l'opinion publique, ont-ils écrit dans un communiqué. Nous constatons depuis plusieurs semaines de nombreuses publications dans différents médias reprenant une sélection partiale des éléments et documents issus d'informations en cours".

