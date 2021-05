PSG : Neymar pourrait jouer sur la jurisprudence OM - OL pour disputer la finale !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sanctionné d'un carton jaune sévère lors de MHSC – PSG (2-2, 5-6 aux tab) quelques minutes après son entrée en jeu, Neymar n'a que très peu goûté à la décision de l'arbitre du match. « Merci de me priver de finale... », avait ironisé le Brésilien sur Instagram tard dans la nuit de mercredi à jeudi.

Il faut dire que pour avoir récolté trois cartons jaunes en moins de dix matchs, Neymar devrait être sanctionné d'un match de suspension par la Commission de discipline de la FFF qui se réunit ce vendredi. Match qu'il devra purger à compter de mardi soir... Et donc en finale de la Coupe de France mercredi face à l'AS Monaco.

Le CNOSF saisi ?

D'après L'Equipe, le PSG pourrait néanmoins s'engouffrer dans la même niche que l'OL et l'OM pour suspendre la suspension du Brésilien et l'autoriser à jouer face au club princier. En effet, il y a quelques jours, Lyon avait saisi la conférence des conciliateurs du CNOSF (comité national olympique et sportif français) pour contester la suspension de Mattia De Sciglio. Si mardi, la décision de la Commission de discipline de la LFP a validé la sanction contre l'Italien, exclu à Monaco, l'OL avait pu gagner un match et utiliser son défenseur contre Lorient samedi dernier. Un stratagème utilisé plus tôt dans la saison par l'OM avec Pape Gueye.

Un choix cornélien à faire concernant Neymar

Reste quand même à savoir si Paris abattra cette carte. En effet, si Neymar n'est pas suspendu contre Monaco mercredi, il le sera le week-end suivant contre Brest, un match potentiellement décisif dans le titre de champion de France. L'effet positif d'une procédure devant la conférence des conciliateurs du CNOSF, c'est que la procédure peut-être lancée tardivement... En début de semaine prochaine. D'ici là, peut-être y verra-t-on plus clair dans l'attribution du titre de Champion de France et donc sur l'importance réelle du match de Brest.