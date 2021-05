PSG : Neymar pourrait rater la finale de Coupe, Pochettino explique sa gestion discutée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

A l'issue de la victoire de son PSG en Coupe de France à Montpellier (2-2, 5-6 aux tab), Mauricio Pochettino ne fanfaronait pas : « « Les matches de Coupe ne sont jamais faciles, les niveaux s'équilibrent, il y a de la magie. On a fait un très bon match. On aurait pu se le rendre facile plus tôt, car on s'est créé énormément d'occasions. La réussite n'était pas de notre côté, mais on a lutté jusqu'au bout ».

Neymar était sur le banc car malade

Si Paris est toujours en vie dans sa compétition et pourrait se sauver de la saison blanche au Stade de France mercredi prochain (contre Monaco ou Rumilly-Vallières), cela pourrait également être sans Neymar. Remplaçant au coup d'envoi, le Brésilien a pris un carton jaune dans le money-time (90e) pour une faute sur Savanier. Une faute qui devrait provoquer sa révocation du sursis et le priver de la finale de Coupe. Tout dépendra de la Commission de discipline de la FFF et de la vitesse à laquelle celle-ci va statuer.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas accablé son numéro 10, faisant une révélation sur son état de santé : « Neymar ne se sentait pas très bien. Il était enrhumé et n'était pas en condition de débuter le match. Si on avait fait la différence plus tôt, il ne serait pas entré. Mais à 2-2 à quelques minutes de la fin, c'était important qu'il soit sur le terrain. C'est dommage qu'il ait pris un carton jaune ».