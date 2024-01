PSG : Neymar pourrait valoir de gros ennuis à al-Khelaïfi et au Qatar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les jours se suivent et se ressemblent pour Nasser al-Khelaïfi, qui voient les médias français faire des révélations sur les multiples affaires le concernant. Ce mercredi, c'est Libération qui s'y colle. Le quotidien a mis la main sur le rapport de l'IGPN (inspection générale de la police française) concernant les fameuses "barbouzeries" dont se seraient rendues coupables d'anciens dirigeants du PSG pour le compte de leur patron.

Des faveurs réclamées à l'Etat et à Darmanin !

On y apprend notamment que l'ex-directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, aurait fait joué ses relations au moment du transfert de Neymar à l'été 2017 moyennant 222 M€ pour réclamer des faveurs fiscales auprès de l'Etat. Le nom de l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était alors ministre des Comptes publics, est cité. En attendant de savoir si le PSG a réellement bénéficié de faveur de l'Etat français, on ne peut que constater que l'étau se resserre autour du Qatar et de ses agissements pointés du doigt jusqu'au Parlement européen...

La justice enquête sur le transfert de Neymar au PSG https://t.co/ZezjDjUWEP — Foot Mercato (@footmercato) January 3, 2024

