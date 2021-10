PSG : Neymar, première victime de Messi et Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après la défaite à Rennes (0-2) dimanche, les critiques se sont abattues sur Neymar, incapable de faire une quelconque différence balle au pied. Le virtuose brésilien ne semble plus bénéficier du coup de reins qui était le sien autrefois. Pourquoi ? La thèse du surpoids a été écartée au vu des derniers clichés pris de lui torse nu. Pour Laurent Fournier, parisien de 1991 à 1994 puis de 1995 à 1998, la vraie raison à ses difficultés physiques pourraient résider dans le fait qu'il fait désormais plus d'efforts pour le collectif afin de laisser ses deux coéquipiers d'attaque s'exprimer pleinement.

« Au moment où Kylian Mbappé est excellent et Leo Messi vient d'arriver, je trouve intelligent de la part de Neymar de se mettre au service du collectif et de faire les efforts, a expliqué l'ancien milieu au Parisien. Si aucun des trois n'en faisait, ce serait compliqué pour Paris. Alors oui, on attend de Neymar qu'il fasse la différence. Mais n'est-ce pas bon signe, quand il est moins bien dans le registre offensif, que de le voir enfiler le bleu de chauffe et de se mettre au service des autres ? Je ne donnerai pas de noms, mais je constate qu'il y a plein de grands joueurs qui sont incapables de faire ce qu'il fait aujourd'hui. »

