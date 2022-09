PSG : Neymar réagit à sa 100e en Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Lors de la victoire dimanche dernier du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-0), pour le choc de la huitième journée de Ligue 1, Neymar, qui affole les compteurs en ce début de saison avec 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées, a disputé son 100e match de championnat avec le club de la capitale.

"Je suis vraiment très heureux"

Au micro de PSG TV, la star parisienne a réagi après avoir passé ce cap symbolique. "Mon sentiment, c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matchs en Ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux, d'autant plus qu'on remporte cette partie. Oui, ça a été un très bon match, nous avons très bien joué. On a remporté cette rencontre qu'on savait difficile, face à un adversaire coriace. On a su bien se comporter, tant défensivement qu'offensivement et c'est ce qui nous a permis de l'emporter. C'était ça le plus important."

🗣 Les réactions de Christophe Galtier et @neymarjr après la victoire parisienne à Lyon (0-1). 🔴🔵#OLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur