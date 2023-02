PSG : Neymar remet le couvert avec son ex

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce dimanche 5 février, Neymar a fêté son anniversaire avec ses proches et contrairement aux années précédentes, le Brésilien a fait ça en toute discrétion. À 31 ans, l’offensif parisien se prépare au choc en 8e de finale de la Ligue des Champions et il ne le fera pas seul… La nouvelle vient de tomber ! Neymar repris son histoire avec la sublime Bruna Biancard, c’est cette dernière qui l’a officialisé sur les réseaux sociaux en publiant une photo, « Joyeux anniversaire mon beau. Je t'ai tout dit aujourd'hui. Je mets cette petite photo ici, juste pour info », a-t-elle annoncé. Un message que le numéro 10 parisien a répondu avec un « Je t'aime ». L’amour fou est de retour… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Pour résumer L’attaquant du PSG Neymar et Bruna Biancardi sont de nouveau ensemble... À 31 ans, l’offensif parisien se prépare au choc en 8e de finale de la Ligue des Champions et il ne le fera pas seul ! L’amour fou est de retour…

La rédaction

Rédacteur

Podcast Men's Up Life