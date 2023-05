PSG : Neymar répond aux ultras en validant une moquerie sur le club !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les choses sont en train de méchamment dérapé entre les supporters du PSG et leurs superstars. Pendant la manifestation d'hier devant La Factory, les ultras ont durement insulté Lionel Messi, réclamant son départ. Mais certains d'entre eux sont également allé devant la résidence de Neymar dans les Yvelines pour en faire de même. L'Argentin s'est muré dans le silence et ne devrait pas en sortir. Pas son genre. En revanche, le Brésilien, fidèle à lui-même, a déjà répliqué. Et il n'a pas fait dans la dentelle mais sans attaquer directement. Tout à fait son genre...

"Ils étaient tellement petits"

Neymar s'est contenté de liker une publication sur Instagram. On peut penser que ce n'est pas grand-chose, sauf que cette publication est une critique au vitriol du PSG et de ses supporters : "La différence entre être grand et avoir de la grandeur ! Le PSG a raté et raté, raté et manqué ses fans ! Avoir l'histoire n'est pas optionnel, se positionner comme grand et avoir une grande attitude est à portée de main ! Ils étaient TELLEMENT PETITS ! J'étais clair ?". Suffisamment pour comprendre le fond de la pensée de l'attaquant concernant un club avec qui l'histoire est décidément bien tourmentée...

Le dernier like de Neymar sur Instagram 🥶…



Un avis à nous soumettre ? 👀 pic.twitter.com/XnYYMyzW2f — Foot Mercato (@footmercato) May 3, 2023

