PSG : Neymar s’est évité une première prise de bec avec Pochettino

Chaque 5 février, le même refrain fait trembler tous les supporters du PSG. Il concerne l’anniversaire de Neymar, et plus précisément la manière dont il compte le célébrer. Conscient qu’il s’agit d’un point sensible, Mauricio Pochettino a déjà fait savoir qu’il négocierait sans doute avec son attaquant phare le jour de ses 29 ans.

Pas de grande fête pour les 29 ans de Neymar

Le nouvel entraîneur du PSG n’aura finalement pas besoin de se donner tout ce mal. Selon Le Parisien, la pandémie de Covid-19 ne permettra pas à Neymar d’organiser une énorme fête, comme il en a l’habitude depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Le n°10 brésilien devrait se contenter d’une réception privée à son domicile. « Ça ne l’empêchera sans doute pas de s’amuser avec ses proches dans sa villa de Bougival mais l’événement sera forcément moins fastueux qu’à l’accoutumée. Et le PSG ne devrait pas s’en plaindre », ajoute RMC Sport.

Une source de tensions en moins au PSG

L’anniversaire de Neymar n’a jamais été une très bonne publicité pour le PSG et est même devenu une source de tensions en interne. L’an passé, on se rappelle par exemple que l’intéressé avait loué la discothèque du Palais de Tokyo trois jours avant d’organiser une autre fête chez lui. En 2019, les images du Brésilien dansant béquilles à la main en 2019 - après sa deuxième grave blessure au pied droit - avaient drainé son lot de mécontentement. Sans parler de l’enivrement très remarqué de Yuri Berchiche un an auparavant.