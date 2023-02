PSG : Neymar s’est fait rentrer dedans par Campos !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le PSG semble enfin avoir trouvé un dirigeant qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par les divas du vestiaire. Depuis samedi, au moins, et la défaite à Monaco (1-3), Luis Campos ne lâche pas Neymar. Les deux hommes ont eu un échange houleux dans les vestiaires de Louis-II après la partie, en portugais, après que l'attaquant a passé tout le match à s'en prendre à ses jeunes partenaires alors que lui est bien loin de son niveau. Et depuis, la pression ne redescend pas. Hier sur RMC, Daniel Riolo a même affirmé que les deux chocs face aux Bayern Munich pourraient être ceux de la dernière chance pour un joueur à qui il ne reste plus beaucoup de crédit...

"Il a été mis sous pression. C'est la première fois que Neymar se fait rentrer dedans par un dirigeant du PSG et il s'est vraiment fait rentrer dans la gueule par Campos. Neymar n'a jamais été secoué comme ça. Le fait qu'il vienne à la conférence de presse hier me fait dire que les deux matches contre le Bayern Munich sont ceux de la dernière chance pour lui. Il sait qu'il est sur la sellette. J'attends un gros match de Neymar face au Bayern."