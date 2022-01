PSG : Neymar s’offre une dernière excentricité en 2021, Daniel Riolo lui tombe dessus !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Neymar (29 ans) adore faire parler de lui et arrive souvent à ses fins lorsque le réveillon pointe le bout de son nez comme ce sera le cas ce soir. Actuellement au Brésil, l’attaquant du PSG a ainsi prévu un « marathon de soirées » pour le Nouvel An ! Tout cela se passe depuis le 29 décembre dans sa très grande et luxueuse villa de Mangaratiba, au sud de Rio de Janeiro. Neymar documente lui-même ces festivités sur les réseaux sociaux.

L'attaquant du PSG s'est même mis en scène sur son compte Instagram, pour dévoiler une soirée poker organisée avec un sponsor dans le sous-sol de sa demeure. Dans les faits, Neymar a le droit de faire ce qu’il veut sans risquer de faire jaser au PSG puisqu’il n’est attendu que janvier après sa blessure à la cheville gauche fin novembre face à l’ASSE (3-1).

Cela n’a pas empêché Daniel Riolo de se payer la tête de la star du PSG. « Sinon Neymar prépare son marathon de fêtes du nouvel an… dans ce domaine il reste performant régulier et joue 100% des matches... », a-t-il souri sur son compte Twitter. Bonne année !

