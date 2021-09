PSG : Neymar sanctionné et privé de retrouvailles avec Messi ? Sa réponse…

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce soir, c'est la revanche de la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Il y a deux mois, l'Albiceleste l'avait remporté à la surprise générale (1-0) au Maracana pour remporter son premier titre depuis 28 ans. C'était également le premier sacre de Lionel Messi avec sa sélection. La rencontre de ce soir ne compte que pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 mais elle sera forcément animée entre les deux grandes puissances de la zone sudaméricaine. Ô surprise, Neymar pourrait manquer ce choc !

En effet, la polémique sur son surpoids ne fait rire personne au Brésil et des supporters réclament sa mise sur le banc car ils estiment qu'un joueur hors de forme n'a pas le droit de porter le maillot aux cinq étoiles. Pas sûr que Tite accède à leur souhait, surtout que Neymar n'apparaît pas si hors de forme que ça ! Lors de l'entraînement d'hier, il a ainsi ostensiblement soulevé son maillot devant les photographes pour montrer qu'il n'est pas aussi gros qu'un cliché pris lors du dernier match le laisse entendre. De toute façon, on voit mal le sélectionneur brésilien laisser sa plus grande star sur le banc…

¡CIELOS, QUÉ MACIZO!



Después de las críticas que recibió por su supuesto sobrepeso, Neymar presumió de abdominales en su cuenta de Instagram 💪🏽⚽️🇧🇷 #Neymar #futbol #Brasil #CBF #NeymarJr pic.twitter.com/FVN03GIXa3 — Fanbolero (@fanbolero) September 4, 2021