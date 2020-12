PSG : Neymar serait tombé sous le charme d'une tentatrice espagnole !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'activité de Neymar Jr sur les réseaux sociaux est scrutée et, à chaque like, la star du Paris Saint-Germain est susceptible de faire les gros titres... Encore plus quand il s'agit d'une demoiselle aux formes généreuses.

Ces derniers jours, Marca s'est notamment enflammé sur l'intérêt présumé de Neymar pour le mannequin espagnol Melodie Penalver. Le Brésilien a en effet mis un « like » discret à une publication dans la belle en maillot de bain.

Il n'en fallait pas plus pour que le raccourci se fasse et qu'on annonce Neymar « captivé » par la beauté de la jeune femme, participante à l'Ile de la tentation en Espagne. Reste que la sublime Melodie n'est plus un cœur à prendre. Suivie par près de 790 000 followers, la belle est en couple depuis neuf ans avec son partenaire à l'écran Cristian Jerez. Adepte des « unions libres », Neymar est-il réellement gêné par ce détail ?