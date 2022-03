PSG : Neymar sort du silence après l'élimination face au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour la première fois depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Neymar est sorti du silence à ce sujet en marge d’un évènement promotionnel avec Puma, l’un de ses sponsors, où il a assuré s'être démené pour revenir de blessure à temps pour cette double confrontation.

"Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là"

"Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Personne n'a levé le pied pour ça. Plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l'équipe", a lâché l'ancien joueur du FC Barcelone.

Pour résumer En marge d’un évènement promotionnel avec l’un de ses sponsors, la star brésilienne, Neymar, est sorti du silence après la douloureuse élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Fabien Chorlet

Rédacteur