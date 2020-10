PSG : Neymar une légende ? Un ancien de l'OM apporte un bémol

Neymar a sorti le grand jeu hier soir contre le Pérou (4-2) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'attaquant du PSG a inscrit un triplé, dont deux buts sur pénalty, lui ayant permis de doubler Ronaldo (62) pour devenir 2e meilleur scoreur de l'histoire du Brésil. Il ne reste plus que Pelé devant lui, à une distance raisonnable (77) qui plus est. Cela suffira-t-il à faire du Ney une légende ou l'un des 10 meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire ? Les consultants de RMC en ont débattu et Eric Di Méco est formel :

"S'il ne fait pas gagner le Brésil…"

“Quand je dis que Neymar n’est pas dans les dix meilleurs joueur brésiliens de l’histoire, ça ne veut pas dire qu’il est nul, mais ça veut dire que c’est un pays qui a généré des monstres ! Le problème de Neymar, c’est que pour le moment, il n’a pas fait comme certains. Par exemple, pour moi, le Brésil est favori de la dernière Coupe du Monde, ils n’arrivent même pas en demi-finale. S’il ne fait pas gagner le Brésil, eh bien il ne sera pas dans les dix.“

Après avoir été gravement blessé face à la Colombie en 8es de finale de la Coupe du monde 2014, après avoir traversé celle de 2018 comme un fantôme après s'être remis en toute hâte d'une autre blessure, Neymar sera très attendu pour l'édition 2022 dans ce Qatar qui l'a couvert d'or en le faisant venir au PSG en 2017.