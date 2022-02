PSG : Neymar, une malédiction insensée va prendre fin avec le FC Nantes

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Quatre changements sont annoncés au PSG à Nantes par rapport à la brillante victoire contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0). Remplaçant mardi, Keylor Navas devrait faire son retour, c’était la tendance forte hier à l’issue de la dernière séance d’entraînement.

En plus du gardien, L’Équipe fait savoir que Neymar devrait débuter à la place d’Angel Di Maria et Idrissa Gueye suppléer Leandro Paredes, forfait pour une gêne à un adducteur, une petite blessure qui l’avait déjà contraint de zapper des entraînements la semaine passée. Pour le poste de latéral gauche, Nuno Mendes pourrait souffler et céder sa place à Juan Bernat.

Au sujet de Neymar, le voir débuter à Nantes serait une grande première. Toujours blessé à l’heure de poser le pied dans la Cité des Ducs, le crack du PSG n’a jamais foulé la pelouse de la Beaujoire depuis son arrivée au PSG à l’été 2017. La malédiction va sans doute prendre fin ce soir (21h).

