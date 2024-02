PSG : Neymar valide un gros tacle à Mbappé et au Qatar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Comme aurait pu le dire Thierry Roland, Neymar et Kylian Mbappé ne passeront pas leurs vacances ensemble. Tout avait pourtant bien commencé entre eux lors de leur arrivée commune au PSG à l'été 2017. Mais les choses se sont gâtées à mesure que les déceptions européennes se sont accumulées, si bien que le Français aurait demand le départ du Brésilien, à l'hygiène de vie dissolue, lors de sa prolongation en mai 2022. Ce qui a donc fini par se produire l'été dernier. Actuellement en rééducation en Arabie Saoudite, Neymar a liké une critique d'un média brésilien à l'encontre de Mbappé et du PSG.

"L’ego d’un "certain Français" a commencé à perturber l’ambiance"

"Le PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l’équipe a commencé à bien marcher, l’ego d’un "certain Français" a commencé à perturber l’ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l’équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l’équipe. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ceux qui n’étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu’il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu’il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Et au final, voilà ce qui reste au PSG."

