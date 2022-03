PSG : Neymar, Verratti, son avenir... Xavi Simons se confie

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Xavi Simons ne joue pas autant qu’il pouvait l’espérer, avec Mauricio Pochettino. Le jeune milieu de terrain s’est confié dans une interview à NOS.

Son avenir

« Je suis heureux à Paris, mais je me concentre uniquement sur les minutes des derniers matchs à venir. En juin, nous verrons ce qui se passera. »

Sur Neymar

« Je vois Neymar un peu comme un père. Il vient souvent me voir et me demande si j'ai besoin de quelque chose ou si je dois savoir des choses. C'est aussi un très bon gars en dehors du terrain, une très bonne personne, et ça aussi c'est important. »

Le niveau de Verratti

« Marco Verratti n'est pas normal. C'est un si bon joueur... comment il regarde autour de lui, comment il contrôle le ballon. Je lui en parle aussi beaucoup. Il m'accorde beaucoup d'attention. »

Adam Duarte

Rédacteur