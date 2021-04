PSG : Neymar vital pour remporter la Champions League selon une légende parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le Paris Saint-Germain prie pour qu'il n'arrive rien à Neymar et Kylian Mbappé dans les prochains jours. Car la présence des deux superstars est obligatoire pour espérer le Bayern Munich en quarts de finale de la Champions League. Mais selon la légende Safet Susic, parisien de 1982 à 1991, la présence du Brésilien est plus indispensable que celle de l'international français.

"Avec lui, tout devient possible"

“C’est impossible de se prononcer sur deux matches. J’espère que le PSG va prendre sa revanche sur la finale de 2020. Mais sur deux matches, je ne peux rien dire. Je ne sais même pas si Neymar va jouer et s’il sera en forme. Le PSG a éliminé Barcelone sans Neymar mais il ne peut pas remporter la Ligue des champions sans lui."

"Le PSG a besoin de lui et de lui à 100%. Et après, tout devient possible. J’aime le voir jouer. Mbappé aussi. Les deux sont immenses et très complémentaires. Neymar est plus un n°10, Mbappé est un attaquant, bon partout, à droite comme à gauche. Le PSG doit tout faire pour les garder encore longtemps.”