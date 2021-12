Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il prend d'ordinaire pas mal de recul quand il s'agit d'analyser le PSG, Pierre Ménès était particulièrement saignant hier soir après le triste match nul des Franciliens face à Nice (0-0).

« Le match au sommet de la soirée opposait le PSG à Nice au Parc, avec une équipe parisienne pas mal amoindrie et une formation niçoise où Galtier avait fait des choix éminemment défensifs. Sans surprise, on a donc assisté à un match tristounet. Surtout de la part du PSG. Cette équipe ne joue que par à-coups, il n’y a aucun projet de jeu. Alors je veux bien que ce soit en partie la faute des joueurs, mais il y a un entraîneur sur le banc qui est supposé servir à quelque chose », a tranché le chroniqueur.

N'épargnant pas Mauricio Pochettino, Pierre Ménès n'a pas non plus hésité à secouer les deux membres de la MNM présents sur le pré : « Hier soir, Messi a semblé… vieux. Voilà : Messi est vieux. Et Mbappé, après une longue série de super matchs, marque le pas et a notamment raté une grosse occase, tout comme Dolberg qui a trouvé le poteau seul face au but vide ». Créditant les impressions de leur ancien journaliste, L'Equipe a aussi tapé fort sur le duo avec un 3/10 pour les deux stars.

L'OM en profite !



Rennes, Nice et Lens incapables de gagner lors de cette 16e journée, c’est l’OM, court vainqueur de Nantes à la Beaujoire, qui s’empare du fauteuil de dauphin.https://t.co/fqBRj9Z23K — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 1, 2021