PSG - Nice : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Si Mauricio Pochettino enregistre le retour de suspension de Keylor Navas, l'Argentin va encore devoir composer avec plusieurs de ses milieux absents (Herrera, Wijnaldum) ainsi qu'avec les défections d'Icardi, Draxler et Neymar devant. Malades mardi, Lionel Messi et Leandro Paredes sont incertains. On pourrait voir un ou plusieurs jeunes ayant intégré le groupe parisien à Saint-Etienne. Si Marco Verratti et Mauro Icardi ont repris l'entraînement, le doute plane sur leur titularisation.

Les absents du côté du PSG : Draxler, Herrera, Wijnaldum, Neymar (blessés), Messi, Paredes (malades), Verratti, Icardi (incertains).

Paris de retour en 4-3-3 ?

Pour le déplacement au Parc, Christophe Galtier va devoir faire sans l'un de ses cadres au milieu Pablo Rosario. L'entrejeu pourrait d'ailleurs être totalement renouvelé sur ce match, le Marseillais n'ayant pas été content de certaines prestations individuelles contre Metz.

Les absents du côté de Nice : Rosario (suspendu), Bambu (blessé), Guessand (reprise).

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), S.Ramos, N.Mendes - Dina Ebimbe (ou Verratti), Paredes (ou Danilo), Gueye - Di Maria, Mbappé, Messi (ou Simons).

Nice : Benitez - Lotomba (ou Atal), Todibo, Dante (cap.), Bard - Kluivert, Thuram, Schneiderlin, Da Cunha - Delort, Gouiri.