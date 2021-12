PSG - OGC Nice : Pochettino ne tire que du positif, Galtier s'est réconcilié avec ses joueurs

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Quasiment champion d'automne, le PSG de Mauricio Pochettino a une nouvelle fois déçu mercredi soir contre Nice (0-0). Malgré tout, le technicien argentin n'était pas complètement mécontent, estimant que son équipe a été « meilleure » que son adversaire : « On s'est procuré des occasions mais on n'a pas marqué. On méritait de gagner. C'est comme ça. Dans la saison, ça arrive des matches comme celui-là. On joue de la manière qu'on doit jouer avec les moyens qu'on a aujourd'hui. On s'améliore petit à petit (…) Il a manqué la précision pour finir. Ça arrive parfois, le ballon ne rentre pas, parfois il y a un bon gardien. Ce sont des choses qu'il faut accepter tout au long de la saison (…) Je suis satisfait de la prestation défensive de l'équipe ».

Galtier : « Ce résultat nul est une grande performance »

Côté Niçois, Christophe Galtier ne crachait pas non plus sur ce point : « Sur la totalité de la partie, même si on a été très disciplinés, le résultat nul est mérité. Si on l'avait emporté, j'aurais été très heureux mais ça aurait été le fruit d'une très grande réussite. Car, sur les 93 minutes, le PSG vous impose beaucoup de choses », analysait le Marseillais, très critique ses derniers temps envers ses hommes mais calmé par le point pris au Parc.

« On a fait un bon match et je ne veux pas que l'on dise qu'on a joué un petit Paris. On a joué un très bon Paris et des joueurs qui enchaînent les matches. Évidemment, il vaut mieux jouer le PSG sans Neymar ou Verratti, on voit ce que ce dernier a apporté quand il est entré. C'est une réelle performance : on est la première équipe à faire un résultat nul et à ne pas encaisser de but ici (…) Je n'étais pas très satisfait des derniers matches. Il fallait au Parc une grande rigueur tactique et beaucoup de générosité dans les courses. Ce résultat nul est une grande performance ».

🗣️Mauricio Pochettino: "On était meilleurs aujourd'hui. On s'est procuré des occasions mais on n'a pas marqué. On méritait de gagner.On joue de la manière qu'on doit jouer avec les moyens qu'on a aujourd'hui. On s'améliore petit à petit. On est premiers en Ligue 1". pic.twitter.com/NZrj441IHP — Only Foot (@only_f10tball) December 2, 2021