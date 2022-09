PSG : Mukiele savoure la victoire à Toulouse et envoie un message à Galtier

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Tenu en échec par Monaco (1-1) le week-end dernier, le PSG devait se racheter hier soir à Toulouse et il y est parvenu puisqu'il s'est imposé (3-0) malgré l'énorme match de Maxime Dupé, le portier du Téfécé, auteur de 17 arrêts.

« J'espère qu'il y en aura d'autres »

Neymar, Mbappé et Bernat ont concrétisé la nette domination parisienne, dans une équipe où Nordi Mukiele a vécu sa première titularisation. « C'était un bon match, a commenté le défenseur au micro de Laurent Paganelli hier soir. Il y a eu beaucoup d'intensité. On a été parfois un peu mis en danger mais on n'a pas pris de but. On a bien défendu, c'est la base. Les trois de devant on fait le travail, on l'a fait aussi. On est très contents. » Et à l'ancien parisien, aligné en piston droit, d'ajouter... « Jouer à cinq, ce n'est pas si simple, mais je m'adapte. C'est ma première fois que je joue 90 minutes depuis que je suis à Paris, j'espère qu'il y en aura d'autres. »