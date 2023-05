PSG : nouveau coup de théâtre pour Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis plusieurs semaines, tout porte à croire que Christophe Galtier, arrivé l'été dernier sur le banc du Paris Saint-Germain où il a succédé à Mauricio Pochettino, ne sera plus l'entraîneur parisien la saison prochaine. Mais d'après les informations du journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, il y aurait encore une chance de voir Christophe Galtier rester sur le banc du PSG cet été. Pour cela, il faudrait que les dirigeants parisiens, qui seraient à la recherche d’un entraîneur expérimenté ayant déjà gagné la Ligue des Champions, ne trouvent pas ce profil idéal. Dans ce cas et seulement dans ce cas-là, l'ancien coach de l'OGC Nice pourrait être maintenu.

Pour résumer Christophe Galtier pourrait rester sur le banc du PSG cet été. Mais à une seule condition : que les dirigeants parisiens, qui seraient à la recherche d'un entraîneur expérimenté ayant déjà gagné la C1, ne trouvent pas ce profil idéal.

