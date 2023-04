PSG : nouveau coup dur pour Galtier, Mbappé fait la moue

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Christophe Galtier et son staff ne sont décidément pas épargnés. Chaque semaine, l'infirmerie du PSG a du mal à se vider. Si le leader de la L1 a pu enregistrer le retour de Marco Verratti, touché à la hanche, mardi, à l'entraînement, L’Équipe annonce que c'est Nuno Mendes qui a dû manquer la séance collective, hier.

Mendes souffre encore

Le piston gauche portugais, qui souffre d'une petite douleur à un ischio depuis la victoire face au RC Lens (3-1), samedi dernier au Parc des Princes, s'est en effet contenté d'une séance de travail adapté à deux jours du déplacement du PSG à Angers en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Galtier en dira plus sur le sujet en conférence de presse vers 13h mais si Mendes venait à déclarer forfait en Anjou, nul doute que Kylian Mbappé aurait moins de liberté dans son couloir gauche.

La une du journal L'Équipe du jeudi 20 avril pic.twitter.com/gGEWueG06O — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2023

Pour résumer Empêtré dans le Ramadan Gate depuis plus d’une semaine, Christophe Galtier tiendra une nouvelle conférence de presse vers 13h pour donner des nouvelles du groupe du Paris Saint-Germain, amoindri avant le déplacement de vendredi à Angers (21h).

