PSG : nouveau rebondissement entre Wanda Nara et Mauro Icardi

Au PSG, tout le monde ne parle plus que du feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi ! Ce week-end, la belle Argentine a clairement laissé entendre que son histoire d’amour avec l’attaquant du PSG était bel et bien de l’histoire ancienne.

Dans ce contexte délicat, Icardi (28 ans) n'était pas à l'entraînement du PSG dimanche matin. Hier, on le décrivait « affecté » par la situation et il a reçu l'autorisation du club de ne pas se présenter au Camp des Loges.

Dans la soirée, pourtant, les deux tourtereaux avaient semble-t-il remis le couvert mais les apparences sont trompeuses. « Ma main me plaît plus sans ma bague de mariée », a posté Wanda Nara sur son compte Instagram dans la matinée. Autant dire que le rabibochage médiatique tenté par l’attaquant du PSG en célébrant la fête des mères n’a pas fonctionné ?

Last night, Mauro Icardi posted an Instagram Story from Milan that appeared to suggest a reconciliation with Wanda Nara - this morning, Wanda posts: "I prefer my hand without a ring on it." pic.twitter.com/VQOk9hdK8y