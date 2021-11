PSG : nouveau record pour Mbappé, nouvelle disette pour Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain s'est incliné ce mercredi sur la pelouse de Manchester City (2-1), pour le cinquième match de poule de la Ligue des Champions. Avec ce succès, les Citizens assurent la première place du groupe devant le PSG, qui devra se contenter de la deuxième place.

Grâce à son but, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire 29 réalisations en Ligue des Champions avant l’âge de 23 ans. De son côté, Neymar n'a pas été décisif lors de ses 7 derniers matchs disputés en C1 (0 but, 0 passe décisive). C'est la pire série de sa carrière dans la compétition et une nouvelle disette pour la star brésilienne, qui n'avait inscrit aucun but dans le jeu en Ligue 1 entre mai et novembre 2021.

