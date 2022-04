PSG : nouvel affront historique à l’horizon pour Messi et Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Lionel Messi et Neymar ne sont pas tirés d’affaires. Les deux cracks du PSG ont beau avoir servis d’arguments décisifs pour renflouer les caisses de la Ligue avec CVC, le public du Parc des Princes compte encore les siffler contre le FC Lorient en clôture de la 30e journée de L1 (20h45).

« Les fans parisiens n'ont pas pardonné et même si aucune action totalement coordonnée ne semblait avoir été arrêtée par les ultras, Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers ne doivent pas s'attendre à un accueil chaleureux, peut-on lire dans L’Équipe. Neymar et Messi seront très probablement copieusement sifflés, au moins à l'annonce de leur nom, mais peut-être pas à chacune de leur touche de balle comme face aux Girondins, le 13 mars. »

Après avoir pris du recul dans leur sélection respective pendant la trêve internationale, Messi (34 ans) et Neymar (30 ans) pourraient avoir récupéré leurs jambes afin d’apporter cette fis-ci une réponse plus en adéquation avec leur statut. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 3 avril

Lire l'édition > https://t.co/mISejAUfMJ pic.twitter.com/HDsulrxCnm — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 3, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur