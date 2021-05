PSG : cette nouvelle confidence de taille sur la fin de saison de Verratti

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La tuile pour Marco Verratti ! Touché au genou lors d'un entrainement du Paris Saint-Germain, l'international italien est contraint de rejoindre l'infirmerie et manquera ainsi les dernières échéances du club de la capitale dans cette fin de saison. Pire, l'ancien joueur de Pescara voit également sa participation à l'Euro être fortement compromise.

Une tendance qui ne semble visiblement pas inquiéter le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini. "La blessure n'est pas simple, mais il reste encore un mois. Je suis assez confiant. J'ai parlé avec Marco et il l'est aussi. On verra dans les prochaines semaines", a ainsi indiqué l'ancien coach de Manchester City au micro de Sky Italia. Le temps est compté pour Marco Verratti...