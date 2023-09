PSG : nouvelle inquiétude pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Gêné par une douleur au tendon rotulien d'un genou cette semaine, qu'il l'avait contraint de ne pas jouer ce mardi lors du match amical entre l'Allemagne et l'équipe de France (2-1), Kylian Mbappé était bien titulaire ce vendredi avec le Paris Saint-Germain pour le match d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1 contre l'OGC Nice, qui s'est soldé sur une victoire niçoise (3-2).

Mbappé pas à 100 % ?

Jouant l'intégralité de la partie, l'ancien Monégasque semble remis de son souci au genou. Mais d'après L'Équipe, Kylian Mbappé ne serait pas encore à 100 % en ce début de saison. "Ménagé en équipe de France pour le match en Allemagne, mardi, une décision qu'il n'était pas pour lui déplaire alors qu'il ne sent pas encore à 100 % physiquement en raison de son exil dans le loft parisien au coeur de l'été", explique le quotidien sportif dans son édition du jour. Cela n'a pas empêché le champion du monde 2018 d'inscrire face au Gym son 6e et 7e but depuis le début de la saison.

PSG - OGC Nice : un Niçois a fait sortir Mbappé de ses gonds lors du match ! https://t.co/BpVzDRrqLs — But! Football Club (@club_but) September 16, 2023

