PSG : nouvelle négative pour Sergio Rico

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mercredi, les nouvelles de l'état de santé de Sergio Rico étaient encourageantes. Les médecins de l'hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville avaient décidé d'arrêter la sédaction pour voir comment son corps allait réagir. Si les signaux avaient été positifs, on aurait pu espérer un réveil du gardien du PSG. Mais ils sont négatifs. Ce vendredi, l'hôpital a annoncé que la sédation avait repris et que son état restait grave. Le monde du football multiplie les actions de soutien Pour rappel, Rico avait profité de jours de repos, au lendemain du titre de champion de France décroché par le PSG, pour retourner en Espagne. Lors d'une balade à cheval, il a chuté et a été piétiné par des cochons qui s'étaient enfuis de leur enclos. Frappé violemment à de nombreuses reprises à la tête, il est depuis dans le coma. Le PSG et tous ceux qui l'ont connu en Espagne ont multiplié les actions de soutien. PSG : Sergio Rico à nouveau placé sous sédation

➡️ https://t.co/HNGHoXFYnw pic.twitter.com/nh0YPzl1V0 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'état de santé du gardien du PSG Sergio Rico ne s'améliore pas, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a deux jours. Les médecins de l'hôpital où il se trouve avaient arrêté la sédation mercredi mais ils l'ont recommencée aujourd'hui.

Raphaël Nouet

Rédacteur