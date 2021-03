PSG : nouvelle révélation ahurissante sur le cambriolage de Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La belle performance du FC Nantes dimanche au Parc face au PSG (2-1) restera entachée par les cambriolages qui ont eu lieu dans le même temps dans les familles d’Angel Di Maria et Marquinhos. Le père du défenseur central du PSG (26 ans) a d’ailleurs été agressé par deux hommes dans son jardin avant d’être enfermé dans un dressing avec ses deux filles.

Ce lundi, Le Parisien en dit plus sur ces événements et affirme que les malfaiteurs, qui se sont emparés d’environ 2 000 euros en liquide, de sacs de luxe et de bijoux, se seraient trompés de maison !

Les cambriolages ne seraient pas liés

Les malfrats seraient en effet entrés chez Marquinhos Senior en pensant être dans la maison de l’international brésilien, située juste à côté. C’est bien cette dernière qui était visée à l’origine par les cambrioleurs. Le quotidien francilien nous apprend également que le cambriolage à la résidence de Di Maria à Neuilly n’est pas lié à celui du père du capitaine du PSG, survenu dans les Yvelines.