PSG : nouvelles rassurantes pour Gianluigi Donnarumma

On jouait la dernière action du match entre l'Italie et l'Allemagne (1-1) hier soir quand Gianluigi Donnarumma et Antonio Rüdiger se sont télescopés dans les airs. En retombant, le gardien du PSG s'est tordu de douleur, a enlevé son gant gauche et a fait appel au staff médical. S'il a terminé la rencontre, il y avait de quoi s'inquiéter pour lui, qui n'est pas du genre à en rajouter, ce dont les Madrilènes ont su en profiter en 8es de finale retour de Champions League...

Mais, bonne nouvelle, ce dimanche, les examens réalisés par le staff de la Nazionale ont montré que l'ancien Milanais souffrait d'une luxation du petit doigt. Cela parce qu'elle a été immédiatement réduite par les médecins pendant le match. Pas de fracture ni de complication. La blessure est si peu grave que Donnarumma va rester avec la Squadra Azzurra jusqu'au terme de la période internationale.

Des nouvelles rassurantes pour Donnarumma



Pour résumer Touché hier lors du match entre l'Italie et l'Allemagne (1-1), le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma souffrirait d'une luxation d'un petit doigt. Pas de blessure sérieuse, donc, à tel point qu'il va rester avec sa sélection jusqu'à la fin de la période internationale.

Raphaël Nouet

Rédacteur