PSG - Mercato : Nuno Mendes annonce la couleur pour son avenir

Son futur à Paris

« J'ai fait de mon mieux tout au long de la saison. Je suis globalement satisfait et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour évoluer toujours plus. Je vais y aller doucement et surtout garder les pieds sur terre. »

Les trois derniers matchs

« Nous sommes champions, mais nous devons aborder ces trois derniers matches avec le plus grand respect pour nos supporters mais aussi pour nos adversaires. Nous ne pouvons pas prendre ces matches à la légère. Ce sont trois matches de plus pour évoluer, pour mettre des tactiques en pratique. Nous devons prendre chaque match au sérieux, c'est évident. »

L’invincibilité à domicile

« Nous n'avons jamais perdu à la maison cette saison, je pense que c'est une très bonne chose, un peu comme notre marque de fabrique. Nous ne voulions perdre aucun match cette saison et nous avons échoué. Le fait de ne jamais perdre à domicile est très important car nos supporters sont là pour nous soutenir et nous voulons les rendre heureux. C'est essentiel d'offrir de leur offrir des victoires. »

Pour résumer Prêté par le Sporting Portugal au PSG, Nuno Mendes va rester à Paris la saison prochaine. Sur le site du club, il annonce la couleur et évoque la fin de saison. Le défenseur portugais annonce vouloir donner le meilleur de lui-même pour le PSG.

Adam Duarte

Rédacteur