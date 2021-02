PSG – OGC Nice (2-1) : Pochettino annonce ses plans face au FC Barcelone et rassure pour Verratti

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

« Tous les matchs sont difficiles, il faut qu’on soit contents de cette victoire ». Au micro de Canal Plus, Mauricio Pochettino a tenu à relativiser la production assez pauvre de son PSG face à Nice. Tout en dédouanant Marquinhos, fautif sur le but de Rony Lopes. « Ça arrive parfois, il n’y a pas d’erreur, ce sont des accidents, ça peut arriver à n’importe quel joueur. »

Par la suite, en conférence de presse, Pochettino s'est montré plus positif. En mettant notamment en valeur le match de Moïse Kean qui marque des points. « Moise Kean a marqué. Il avait aussi marqué en coupe. Il capable de jouer dans différentes positions en attaque, à droite, à gauche ou dans l'axe. On est très contents de ce qu'il fait ».

Pochettino prépare des surprises tactiques

Rassurant pour Verratti qui s'est entraîné aujourd'hui et qu'il « espère avoir » pour Barcelone, Pochettino s'est ensuite tourné vers le grand rendez-vous européen. Avec l'envie de se montrer créatif sur le plan tactique. « On sera prêt pour mardi. On veut avoir de la flexibilité dans l’équipe, même au niveau des systèmes. C’est vrai qu’on a pas beaucoup de temps pour travailler tactiquement. (...) La priorité actuellement, c’est la récupération. Les prochains jours seront axés sur la récupération, la vidéo aussi comme souvent, et sur l’animation que l’on veut avoir. Il va y avoir une partie de préparation mentale également », a prévenu le coach du PSG.