PSG, OGC Nice : de nouvelles graves accusations portées contre Galtier

Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube où il raconte l’omerta entourant l’aventure de Christophe Galtier à l’OGC Nice, le journaliste d’investigation, Romain Molina, a révélé que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain s’était plaint en interne qu’il y ait trop de joueurs noirs et musulmans dans son équipe au Gym.

"Notre équipe ne me correspond pas"

"C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas", aurait dit le technicien français, qui aurait souhaité construire son effectif en tenant compte "des réalités de la ville" du club.

Des accusations qui coïncident avec celles portées par Laurent Fournier en septembre dernier. "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe Galtier et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot", avait lâché l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice.

Pour résumer Le journaliste d’investigation, Romain Molina, a porté de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier, révélant que l’actuel entraîneur du PSG s’était plaint en interne qu’il y ait trop de joueurs noirs et de musulmans dans son équipe à l'OGC Nice.

Fabien Chorlet

Rédacteur