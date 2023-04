PSG, OGC Nice : Galtier a bien déposé plainte, des personnalités seraient visées !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Christophe Galtier ne compte pas se laisser faire ! Comme il avait annoncé il y a quelques jours, le coach du PSG a porté plainte lui qui accusé de racisme lors de son passage à l’OGC Nice. Ce vendredi, RMC a confirmé la nouvelle. "Désormais, nous avons l’espoir que le magistrat ait la même célérité que son collègue de Nice qui a ouvert une instruction. Christophe Galtier est à disposition de l’un et de l’autre pour répondre, si besoin aux questions afin que l’instruction aille le plus vite possible pour faire cesser les accusations calomnieuses" , a affirmé l’avocat de l’entraîneur parisien, Me Olivier Martin à RMC Sport. Riolo, Molina, Fournier seraient ciblés Les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina seraient ciblés par Christophe Galtier tout comme l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations a expliqué RMC.

Thomas Salis

Rédacteur