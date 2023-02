PSG, OGC Nice : l'offre de l'émir du Qatar pour MU supérieure à celle d'Ineos ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

D'ici la fin du mois, on devrait connaître l'identité du nouveau propriétaire de Manchester United. La famille Glazer a laissé jusqu'au 17 février aux différents candidats pour formuler une offre ferme, qui devra être au minimum de quatre milliards d'années. Cette somme monstrueuse comporte à la fois le rachat du club et de ses installations mais également une grosse enveloppe pour le recrutement ainsi qu'une autre pour remodeler Old Trafford ou construire un nouveau stade. Deux candidats ont l'intention de pousser le projet jusqu'au bout, les deux étant déjà présents dans le football français : Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, et l'émir du Qatar, qui détient le PSG.

Selon Foot Mercato, le propriétaire d'Ineos, Jim Ratcliffe, natif de Manchester et fan des Red Devils depuis toujours, va mettre quatre milliards sur la table plus des intéressements. Mais l'émir al-Thani, dont la fortune est sans fond, compterait proposer beaucoup plus. Le principal enjeu de cette bataille pour la L1 est l'avenir de Nice ou Paris. Car l'UEFA interdit à un même propriétaire d'avoir plusieurs clubs engagés dans la même compétition. Même si c'est l'émir qui investit en son nom à MU alors que c'est QSI qui est propriétaire du PSG, l'instance internationale ne sera pas dupe. Même chose pour Ineos et Ratcliffe. Il va donc falloir suivre le feuilleton de ce rachat avec attention...