PSG, OGC Nice : le clan Galtier lâche une nouvelle ogive sur Julien Fournier !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

En effet, dans les colonnes de 20 Minutes, une source proche de Christophe Galtier a contre-attaqué, expliquant que la brouille avec Julien Fournier tirait son origine d'un transfert pas clair intervenu en janvier 2022... Avec l'arrivée de Bilal Brahimi en provenance du SCO Angers :

« Un remplaçant d’Angers (…) pour huit millions d’euros, il fallait y penser. C’est tout de même extrêmement troublant. Vous avez un garçon qui arrive en janvier à Nice, Brahimi, acheté par Angers quelques mois plus tôt pour 1,3 million à Reims, qui n’est pas titulaire à Angers et qui est revendu quatre mois plus tard pour 7 millions d’euros. C’est magnifique ! Acheter un joueur qui n’a rien prouvé à ce prix-là, faut quand même être sacrément costaud. Or, c’est Fournier qui gère cette affaire tout seul, et c’est là que commencent les véritables tensions avec Galtier ».