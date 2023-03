PSG, OGC Nice : le Qatar était à Manchester ce jeudi, Ratcliffe arrive demain

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Une visite très remarquée a eu lieu à Manchester ce jeudi : celle de la délégation qatarie représentant le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani, l'un des deux candidats finaux au rachat de Manchester United. L'Equipe annonce que cette délégation, qui a visité les installations des Red Devils, était composée de Shahzad Shahbaz, président de la fondation Nine Two, de Fady Bakhos, conseiller du cheikh, de Sam Powers, directeur des technologies et des médias de la Bank Of America, et Yasir Shah, directeur de la Bank of America.

Demain, ce sera au tour de sir Jim Ratcliffe, patron d'Ineos et propriétaire de Nice, de faire un tour du propriétaire. L'Anglais est né à Manchester et fan de MU depuis toujours. Son offre serait pour le moment moins élevée que celle des Qataris. Les patrons des Red Devils, la famille Glazer, décidera d'ici la fin de la semaine avec quel candidat elle souhaite entrer en négociations exclusives.