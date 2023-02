PSG, OGC Nice : le Qatar lorgne un 2e club de Premier League, Ineos largué ?

Ce dimanche, le journaliste turc Ekrem Konur, qui parle habituellement des transferts, fait un point sur les propositions reçues par la famille Glazer pour le rachat de Manchester United. Il confirme que le Qatar a fait une offre à 5,62 milliards d'euros et que celle-ci est supérieure d'un milliard à celle de Jim Ratcliffe, patron d'Ineos. Cela ne signifie pas nécessairement que les Américains vont vendre MU à l'émirat mais c'est une bonne indication.

Mais alors qu'en France, on se pose la question de savoir ce qui va advenir du PSG, étant donné que l'UEFA interdit à des clubs appartenant à un même propriétaire de participer à ses compétitions internationales, le Qatar aurait une deuxième écurie de Premier League dans le viseur ! Konur assure qu'un investisseur de l'émirat pourrait prendre une participation dans Tottenham, où le propriétaire historique, Daniel Levy, est invité à trouver de nouveaux investisseurs. Une annonce rocambolesque car imaginer que deux clubs d'un même championnat soient sous pavillon qatari est annonciateur de maux de crâne. Mais ce que l'émirat veut, généralement, il l'obtient...

🚨Qatari investors could still bid for a stake in Tottenham, even if Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani completes a takeover of Manchester United.🇶🇦 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🔴 #MUFC ⚪ #THFC https://t.co/sfSy5kUl6U pic.twitter.com/SHHxhHfHlQ