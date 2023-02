PSG, OGC Nice : le Qatar reçoit un soutien de poids face à Ineos dans le dossier Manchester United

La Qatar s’attaque à un géant de Premier League. Après avoir acquis le PSG en 2011, le pays du Golfe veut désormais s’offrir le club anglais de Manchester United. Alors que le club anglais s’apprête à jouer un match décisif en Ligue Europa contre le FC Barcelone, Xavi s’est prononcé sur son favori au rachat des Red Devils entre le Qatar et le groupe INEOS.

L’entraineur espagnol s’est exprimé sur le sujet en conférence : « J’ai une bonne relation avec le Cheikh. C’est une personne sérieuse et responsable et je pense qu’il ferait du bon travail. Je le connais bien. C’est une très bonne personne et je pense qu’il serait une très bonne option pour United. J’ai travaillé au Qatar pendant six ans. »

